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В Харькове произошло ДТП: двое водителей были нетрезвые – патрульная полиция

Общество 15:24   04.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове произошло ДТП: двое водителей были нетрезвые – патрульная полиция Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

3 октября, днем ​​в Индустриальном районе Харькова произошла авария. Патрульные выявили признаки опьянения у двух участников ДТП.

«Установили, что водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с другими авто. В ходе общения с водителем авто ВАЗ полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Обзор на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.71 промилле», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Также во время составления административных материалов у водителя автомобиля ГАЗ инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти соответствующий осмотр, однако водитель отказался.

Копы отстранили от управления обоих водителей и составили соответствующие материалы, которые передадут в суд.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 октября, днем ​​в Индустриальном районе Харькова произошла авария. Патрульные выявили признаки опьянения у двух участников ДТП.".