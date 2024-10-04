В Харькове произошло ДТП: двое водителей были нетрезвые – патрульная полиция

3 октября, днем ​​в Индустриальном районе Харькова произошла авария. Патрульные выявили признаки опьянения у двух участников ДТП.

«Установили, что водитель автомобиля ВАЗ совершил столкновение с другими авто. В ходе общения с водителем авто ВАЗ полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Обзор на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора Драгер, результат которого составил 2.71 промилле», – сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Также во время составления административных материалов у водителя автомобиля ГАЗ инспекторы обнаружили признаки наркотического опьянения. Полицейские предложили ему пройти соответствующий осмотр, однако водитель отказался.

Копы отстранили от управления обоих водителей и составили соответствующие материалы, которые передадут в суд.