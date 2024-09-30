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Авто такси сбило женщину-пешехода в Харькове: полиция ищет свидетелей

Общество 16:36   30.09.2024
Виктория Яковенко
Авто такси сбило женщину-пешехода в Харькове: полиция ищет свидетелей Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители ищут свидетелей аварии, которая произошла 28 августа в Харькове.

ДТП произошло около 08:20 в районе нерегулируемого пешеходного перехода напротив дома № 41 по улице Гвардейцев Широнинцев, напомнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Случился наезд на автомобиле «Toyota Camry» (автомобиль такси зеленого цвета) на переходившую дорогу женщину-пешехода. Продолжается досудебное расследование по уголовному производству», — рассказали правоохранители.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону 095-953-67-63 к следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта Александра Шесты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители ищут свидетелей аварии, которая произошла 28 августа в Харькове.".