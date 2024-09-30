Авто такси сбило женщину-пешехода в Харькове: полиция ищет свидетелей

Правоохранители ищут свидетелей аварии, которая произошла 28 августа в Харькове.

ДТП произошло около 08:20 в районе нерегулируемого пешеходного перехода напротив дома № 41 по улице Гвардейцев Широнинцев, напомнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Случился наезд на автомобиле «Toyota Camry» (автомобиль такси зеленого цвета) на переходившую дорогу женщину-пешехода. Продолжается досудебное расследование по уголовному производству», — рассказали правоохранители.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону 095-953-67-63 к следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта Александра Шесты.