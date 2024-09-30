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Авто таксі збило жінку-пішохода у Харкові: поліція шукає свідків

Суспільство 16:36   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Авто таксі збило жінку-пішохода у Харкові: поліція шукає свідків Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці шукають свідків аварії, яка сталася 28 серпня у Харкові.

ДТП сталася близько 08:20 в районі нерегульованого пішохідного переходу напроти будинку № 41 по вулиці Гвардійців Широнінців, нагадали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Стався наїзд автомобілем «Toyota Camry» (автомобіль таксі зеленого кольору) на жінку-пішохода, яка переходила дорогу. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні», – розповіли правоохоронці.

Свідків аварії просять звертатися за телефоном 095-953-67-63 до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Олександра Шости.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 16:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці шукають свідків аварії, яка сталася 28 серпня у Харкові.".