Авто таксі збило жінку-пішохода у Харкові: поліція шукає свідків
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці шукають свідків аварії, яка сталася 28 серпня у Харкові.
ДТП сталася близько 08:20 в районі нерегульованого пішохідного переходу напроти будинку № 41 по вулиці Гвардійців Широнінців, нагадали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Стався наїзд автомобілем «Toyota Camry» (автомобіль таксі зеленого кольору) на жінку-пішохода, яка переходила дорогу. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні», – розповіли правоохоронці.
Свідків аварії просять звертатися за телефоном 095-953-67-63 до слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Олександра Шости.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 16:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці шукають свідків аварії, яка сталася 28 серпня у Харкові.".