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Зіткнулася з авто і втекла: водійку шукали у Харкові, вона зізналася сама

Суспільство 12:49   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Зіткнулася з авто і втекла: водійку шукали у Харкові, вона зізналася сама Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові розшукали водійку, яка, за даними патрульних, скоїла ДТП та поїхала з місця аварії.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора, 29 вересня, вдень отримали виклик про ДТП в Шевченківському районі.

Інспектори встановили, що водій автомобіля «Mercedes» зіткнувся з іншим авто, після чого поїхав з місця.

«Поспілкувавшись з очевидцями події було встановлено державний номерний знак авто. Під час перевірки за наявними базами патрульні встановили ймовірне місцезнаходження автомобіля. Як результат, авто «Mercedes» виявили на вулиці Велика Панасівська біля одного із житлових будинків, у якого були характерні пошкодження. Також розшукали й водійку, яка зізналася, що скоїла ДТП та поїхала з місця», – зазначили патрульні.

Правоохоронці склали на водійку адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 12:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові розшукали водійку, яка, за даними патрульних, скоїла ДТП та поїхала з місця аварії.".