ДТП із постраждалим на Харківщині: водій «ВАЗу» отримав підозру (фото)
На Харківщині правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні ДТП, в якій постраждав пасажир.
Аварія сталася 6 вересня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Кам’яна Яруга, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Правоохоронці встановили, що 70-річний водій «ВАЗ» при перетині перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю, який їхав головною дорогою та надалі допустив зіткнення з авто «ГАЗ» під керуванням 40-річного водія. Внаслідок ДТП автомобілі отримали пошкодження, 65-річний пасажир «ВАЗ» отримав тяжкі тілесні ушкодження», – з’ясували правоохоронці.
26 вересня фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо його провину докажуть, чоловіку «світить» від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати від 3 років або без такого.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 16:25;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні ДТП, в якій постраждав пасажир.".