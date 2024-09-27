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ДТП із постраждалим на Харківщині: водій «ВАЗу» отримав підозру (фото)

Суспільство 16:25   27.09.2024
Виктория Яковенко
ДТП із постраждалим на Харківщині: водій «ВАЗу» отримав підозру (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні ДТП, в якій постраждав пасажир.

Аварія сталася 6 вересня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Кам’яна Яруга, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Правоохоронці встановили, що 70-річний водій «ВАЗ» при перетині перехрестя не надав перевагу в русі автомобілю, який їхав головною дорогою та надалі допустив зіткнення з авто «ГАЗ» під керуванням 40-річного водія. Внаслідок ДТП автомобілі отримали пошкодження, 65-річний пасажир «ВАЗ» отримав тяжкі тілесні ушкодження», – з’ясували правоохоронці.

26 вересня фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Якщо його провину докажуть, чоловіку «світить» від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати від 3 років або без такого.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні ДТП, в якій постраждав пасажир.".