ДТП с пострадавшим на Харьковщине: водитель «ВАЗа» получил подозрение (фото)
На Харьковщине правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении ДТП, в котором пострадал пассажир.
Авария произошла 6 сентября на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Каменная Яруга, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Правоохранители установили, что 70-летний водитель «ВАЗ» при пересечении перекрестка не предпочел в движении автомобиль, который ехал по главной дороге и в дальнейшем допустил столкновение с авто «ГАЗ» под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП автомобили получили повреждения, 65-летний пассажир «ВАЗ» получил тяжкие телесные повреждения», — выяснили правоохранители.
26 сентября фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Если его вину докажут, мужчине светит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять от 3 лет или без такового.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 16:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении ДТП, в котором пострадал пассажир.".