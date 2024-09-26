В Харькове утром сбили пешехода: подробности ДТП (фото)
В результате аварии в Харькове погиб пешеход. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла 26 сентября около 05:45 по улице Полтавский Шлях.
«Автомобиль Renault Mеgane под управлением 46-летнего водителя совершил наезд на 51-летнего пешехода. Предварительно, мужчина переходил проезжую часть в неотведенном для этого месте. От полученных травм мужчина погиб на месте», — добавили в полиции.
Следователи опросили свидетелей и собрали вещественные доказательства. Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права водить сроком до 3 лет или без такого.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате аварии в Харькове погиб пешеход. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.".