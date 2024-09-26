У Харкові вранці збили пішохода: подробиці ДТП (фото)

Внаслідок аварії у Харкові загинув пішохід. Наразі поліція встановлює обставини ДТП.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, аварія сталася 26 вересня близько 05:45 на вулиці Полтавський Шлях.

«Автомобіль «Renault Mеgane» під керуванням 46-річного водія скоїв наїзд на 51-річного пішохода. Попередньо, чоловік переходив проїжджу частину у невідведеному для цього місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці», – додали у поліції.

Слідчі опитали свідків та зібрали речові докази. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати на строк до 3 років або без такого.