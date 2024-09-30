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Столкнулась с авто и уехала: водителя искали в Харькове, она призналась сама

Общество 12:49   30.09.2024
Виктория Яковенко
Столкнулась с авто и уехала: водителя искали в Харькове, она призналась сама Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове разыскали водителя, которая, по данным патрульных, совершила ДТП и уехала с места аварии.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера, 29 сентября, днем ​​получили вызов о ДТП в Шевченковском районе.

Инспекторы установили, что водитель авто «Mercedes» столкнулся с другим автомобилем, после чего уехал с места.

«Пообщавшись с очевидцами происшествия, установили государственный номерной знак авто. В ходе проверки по имеющимся базам патрульные установили вероятное местонахождение автомобиля. Как результат, автомобиль «Mercedes» обнаружили на улице Большая Панасовская возле одного из жилых домов, у которого были характерные повреждения. Также разыскали и водителя, которая призналась, что совершила ДТП и уехала с места», — отметили патрульные.

Правоохранители составили на водителя административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разыскали водителя, которая, по данным патрульных, совершила ДТП и уехала с места аварии.".