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Смертельное ДТП: столкнулись комбайн и автомобиль в Харьковской области (фото)

Происшествия 19:35   04.10.2024
Оксана Якушко
Смертельное ДТП: столкнулись комбайн и автомобиль в Харьковской области (фото) От полученных во время ДТП травм водитель погибла на месте аварии

Погибла 38-летняя водитель легковой машины в аварии в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября в 15:30 на автодороге Чугуев-Печениги-Большой Бурлук возле поселка Кочеток Чугуевского района.

Водитель автомобиля Subaru Forester допустила столкновение с зерноуборочным комбайном «John Deere». Женщина получила многочисленные травмы, не совместимые с жизнью. От полученных ран она погибла на месте.

Читайте также: В Харькове произошло ДТП: двое водителей были нетрезвые – патрульная полиция

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 19:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибла 38-летняя водитель легковой машины в аварии в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.".