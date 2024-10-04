Смертельное ДТП: столкнулись комбайн и автомобиль в Харьковской области (фото)

От полученных во время ДТП травм водитель погибла на месте аварии

Погибла 38-летняя водитель легковой машины в аварии в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября в 15:30 на автодороге Чугуев-Печениги-Большой Бурлук возле поселка Кочеток Чугуевского района.

Водитель автомобиля Subaru Forester допустила столкновение с зерноуборочным комбайном «John Deere». Женщина получила многочисленные травмы, не совместимые с жизнью. От полученных ран она погибла на месте.