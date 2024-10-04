Смертельное ДТП: столкнулись комбайн и автомобиль в Харьковской области (фото)
От полученных во время ДТП травм водитель погибла на месте аварии
Погибла 38-летняя водитель легковой машины в аварии в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября в 15:30 на автодороге Чугуев-Печениги-Большой Бурлук возле поселка Кочеток Чугуевского района.
Водитель автомобиля Subaru Forester допустила столкновение с зерноуборочным комбайном «John Deere». Женщина получила многочисленные травмы, не совместимые с жизнью. От полученных ран она погибла на месте.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, автомобиль, дорожно-транспортное происшествие, ДТП, Кочеток, Нацполиция, Харьковская область, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 19:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибла 38-летняя водитель легковой машины в аварии в Чугуевском районе Харьковской области, сообщает Нацполиция.".