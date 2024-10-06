“Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 жовтня поінформував про наслідки обстрілів за добу. У тому числі – про атаку БПЛА “Шахед” у Харківському районі.
“21:12, Харківський р-н, автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок обстрілу БПЛА “Шахед” горіла трава”, – повідомив Синєгубов.
Також близько 21:00 5 жовтня росіяни вкотре обстріляли Куп’янський район – прилетіло по селу Новоосинове. Там горів приватний будинок.
Протягом доби КАБами росіяни розбомбили село Нижнє Солоне у Борівській громаді. Постраждав 87-річний чоловік. І поцьому ж селу вдарив БПЛА “Ланцет” – загинув 49-річний чоловік.
Під обстрілами були населені пункти Куп’янської громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 жовтня поінформував про наслідки обстрілів за добу. У тому числі – про атаку БПЛА “Шахед” у Харківському районі".