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“Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов

Події 08:41   06.10.2024
Оксана Горун
“Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 жовтня поінформував про наслідки обстрілів за добу. У тому числі – про атаку БПЛА “Шахед” у Харківському районі.

“21:12, Харківський р-н, автошлях Безруки-Слатине. Внаслідок обстрілу БПЛА “Шахед” горіла трава”, – повідомив Синєгубов.

Також близько 21:00 5 жовтня росіяни вкотре обстріляли Куп’янський район – прилетіло по селу Новоосинове. Там горів приватний будинок.

Протягом доби КАБами росіяни розбомбили село Нижнє Солоне у Борівській громаді. Постраждав 87-річний чоловік. І поцьому ж селу вдарив БПЛА “Ланцет” – загинув 49-річний чоловік.

Під обстрілами були населені пункти Куп’янської громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 08:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 6 жовтня поінформував про наслідки обстрілів за добу. У тому числі – про атаку БПЛА “Шахед” у Харківському районі".