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«Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов

Происшествия 08:41   06.10.2024
Оксана Горун
«Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 октября проинформировал о последствиях обстрелов за сутки. В том числе — об атаке БПЛА «Шахед» в Харьковском районе.

«21:12, Харьковский р-н, автодорога Безруки-Слатино. В результате обстрела БПЛА «Шахед» горела трава», — сообщил Синегубов.

Также около 21:00 5 октября россияне в очередной раз обстреляли Купянский район — прилетело по селу Новоосиново. Там горел частный дом.

В течение суток КАБами россияне разбомбили село Нижнее Соленое в Боровской громаде.  Пострадал 87-летний мужчина. И по этому же селу ударил БПЛА «Ланцет» — погиб 49-летний мужчина.

Под обстрелами были населенные пункты Купянской громады.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 08:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 октября проинформировал о последствиях обстрелов за сутки. В том числе — об атаке БПЛА «Шахед» в Харьковском районе".