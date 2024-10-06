«Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 октября проинформировал о последствиях обстрелов за сутки. В том числе — об атаке БПЛА «Шахед» в Харьковском районе.

«21:12, Харьковский р-н, автодорога Безруки-Слатино. В результате обстрела БПЛА «Шахед» горела трава», — сообщил Синегубов.

Также около 21:00 5 октября россияне в очередной раз обстреляли Купянский район — прилетело по селу Новоосиново. Там горел частный дом.

В течение суток КАБами россияне разбомбили село Нижнее Соленое в Боровской громаде. Пострадал 87-летний мужчина. И по этому же селу ударил БПЛА «Ланцет» — погиб 49-летний мужчина.

Под обстрелами были населенные пункты Купянской громады.