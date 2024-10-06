«Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 октября проинформировал о последствиях обстрелов за сутки. В том числе — об атаке БПЛА «Шахед» в Харьковском районе.
«21:12, Харьковский р-н, автодорога Безруки-Слатино. В результате обстрела БПЛА «Шахед» горела трава», — сообщил Синегубов.
Также около 21:00 5 октября россияне в очередной раз обстреляли Купянский район — прилетело по селу Новоосиново. Там горел частный дом.
В течение суток КАБами россияне разбомбили село Нижнее Соленое в Боровской громаде. Пострадал 87-летний мужчина. И по этому же селу ударил БПЛА «Ланцет» — погиб 49-летний мужчина.
Под обстрелами были населенные пункты Купянской громады.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 6 октября проинформировал о последствиях обстрелов за сутки. В том числе — об атаке БПЛА «Шахед» в Харьковском районе".