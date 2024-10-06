Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 6 октября сообщил, что армия РФ осуществила авиаудары в районе населенных пунктов Высокая Яруга, Берестово, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Нижнее Соленое, Первомайское и Шейковка.

В целом по территории Украины в течение суток нанесли 82 авиаудара, в том числе — скинули 130 КАБов.

На фронте было 169 боевых столкновений. Шесть из них — на севере от Харькова: в районах Липцев, Волчанска и Старицы.

«На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.