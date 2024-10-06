Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб
Генштаб ВСУ утром 6 октября сообщил, что армия РФ осуществила авиаудары в районе населенных пунктов Высокая Яруга, Берестово, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Нижнее Соленое, Первомайское и Шейковка.
В целом по территории Украины в течение суток нанесли 82 авиаудара, в том числе — скинули 130 КАБов.
На фронте было 169 боевых столкновений. Шесть из них — на севере от Харькова: в районах Липцев, Волчанска и Старицы.
«На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Новоосинового, Кучеровки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного, Глушковки и Кругляковки. На данном направлении агрессор активно применял авиацию», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 6 октября сообщил, что армия РФ осуществила авиаудары в районе населенных пунктов Высокая Яруга, Берестово, Петропавловка, Зеленый Гай, Первомайское, Гороховатка, Нижнее Соленое, Первомайское и Шейковка".