РФ расширяет плацдарм на Купянском направлении: данные DeepState и ISW
Аналитики группы «DeepState» ночью с 5 на 6 октября обновили карту фронта в Украине. По их данным, у ВС РФ есть продвижение в районе села Песчаное.
Согласно карте «DeepState» оккупанты дополнительно расширили один из флангов своего «выступа» в сторону Оскола, захватив часть территории на юге этого выступа — между Берестовым и Песчаным.
При этом Институт изучения войны сообщил, что подтвержденных изменений линии фронта на Купянском направлении за 5 октября не было.
«Российские военные блогеры заявили, что российские войска недавно захватили часть дороги между Кругляковкой и Колесниковкой (обе к юго-востоку от Купянска), но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления. Российские войска продолжили наступление северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Новоосиново, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой», — проинформировали в ISW.
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Также россияне пытаются атаковать на севере от Харькова — в районе Глубокого — и северо-востоке — у Старицы, Волчанска и Тихого. На данный момент — безуспешно.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, isw, война, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 07:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики группы «DeepState» ночью с 5 на 6 октября обновили карту фронта в Украине. По их данным, у ВС РФ есть продвижение в районе села Песчаное".