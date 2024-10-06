РФ расширяет плацдарм на Купянском направлении: данные DeepState и ISW

Аналитики группы «DeepState» ночью с 5 на 6 октября обновили карту фронта в Украине. По их данным, у ВС РФ есть продвижение в районе села Песчаное.

Согласно карте «DeepState» оккупанты дополнительно расширили один из флангов своего «выступа» в сторону Оскола, захватив часть территории на юге этого выступа — между Берестовым и Песчаным.

При этом Институт изучения войны сообщил, что подтвержденных изменений линии фронта на Купянском направлении за 5 октября не было.

«Российские военные блогеры заявили, что российские войска недавно захватили часть дороги между Кругляковкой и Колесниковкой (обе к юго-востоку от Купянска), но ISW не наблюдал визуального подтверждения этого заявления. Российские войска продолжили наступление северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Степной Новоселовки, Новоосиново, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой», — проинформировали в ISW.

Также россияне пытаются атаковать на севере от Харькова — в районе Глубокого — и северо-востоке — у Старицы, Волчанска и Тихого. На данный момент — безуспешно.