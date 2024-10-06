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РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW

Події 07:46   06.10.2024
Оксана Горун
РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW

Аналітики групи “DeepState” вночі з 5 на 6 жовтня оновили карту фронту в Україні. За їхніми даними, ЗС РФ мають просування в районі села Піщане.

Згідно з картою “DeepState” окупанти додатково розширили один із флангів свого “виступу” в бік Осколу, захопивши частину території на півдні цього виступу – між Берестовим та Піщаним.

Ілюстрація: мапа DeepState

При цьому Інститут вивчення війни повідомив, що підтверджених змін лінії фронту на Куп’янському напрямку за 5 жовтня не було.

“Російські військові блогери заявили, що російські війська нещодавно захопили частину дороги між Кругляківкою і Колесниківкою (обидві на південний схід від Куп’янська), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви. Російські війська продовжили наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки, Новоосинового, Піщаного, Стельмахівки та Лозової”, — поінформували в ISW.

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Також росіяни намагаються атакувати на півночі від Харкова – в районі Глибокого – та північному сході – поблизу Стариці, Вовчанська й Тихого. На цей час – безрезультатно.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 07:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики групи “DeepState” вночі з 5 на 6 жовтня оновили карту фронту в Україні. За їхніми даними, ЗС РФ мають просування в районі села Піщане".