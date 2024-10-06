РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW
Аналітики групи “DeepState” вночі з 5 на 6 жовтня оновили карту фронту в Україні. За їхніми даними, ЗС РФ мають просування в районі села Піщане.
Згідно з картою “DeepState” окупанти додатково розширили один із флангів свого “виступу” в бік Осколу, захопивши частину території на півдні цього виступу – між Берестовим та Піщаним.
При цьому Інститут вивчення війни повідомив, що підтверджених змін лінії фронту на Куп’янському напрямку за 5 жовтня не було.
“Російські військові блогери заявили, що російські війська нещодавно захопили частину дороги між Кругляківкою і Колесниківкою (обидві на південний схід від Куп’янська), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви. Російські війська продовжили наступ на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на схід від Куп’янська в районі Степової Новоселівки, Новоосинового, Піщаного, Стельмахівки та Лозової”, — поінформували в ISW.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 6 жовтня: як минула ніч
Також росіяни намагаються атакувати на півночі від Харкова – в районі Глибокого – та північному сході – поблизу Стариці, Вовчанська й Тихого. На цей час – безрезультатно.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, isw, війна, купянское направление, наступ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ розширює плацдарм на Куп’янському напрямку: дані DeepState та ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 07:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики групи “DeepState” вночі з 5 на 6 жовтня оновили карту фронту в Україні. За їхніми даними, ЗС РФ мають просування в районі села Піщане".