Новости Харькова — главное за 6 октября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:24
Ночью был массированный налет «шахедов»
Ночью армия РФ активно атаковала Украину беспилотниками. «Шахеды» над территорией Харьковской области появились еще около девяти часов вечера 5 октября.
В 22:47 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что беспилотники — уже в районе Харькова.
Следом к этой угрозе добавились еще и пуски КАБов.
Об опасности харьковчан предупреждали и после полуночи. При этом «шахеды» фиксировали на севере области, а также — в десятке других регионов Украины.
Отбой дали в два часа ночи, однако уже в 03:26 тревогу возобновили. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма. В 06:39 тревогу отменили. По состоянию на 07:24 воздушной тревоги на Харьковщине нет, кроме Липецкой и Волчанской громад.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".