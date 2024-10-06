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Новости Харькова — главное за 6 октября: как прошла ночь

Происшествия 07:24   06.10.2024
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 6 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:24

Ночью был массированный налет «шахедов»

Ночью армия РФ активно атаковала Украину беспилотниками. «Шахеды» над территорией Харьковской области появились еще около девяти часов вечера 5 октября.

В 22:47 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что беспилотники — уже в районе Харькова.

Следом к этой угрозе добавились еще и пуски КАБов.

Об опасности харьковчан предупреждали и после полуночи. При этом «шахеды» фиксировали на севере области, а также — в десятке других регионов Украины.

Отбой дали в два часа ночи, однако уже в 03:26 тревогу возобновили. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма. В 06:39 тревогу отменили. По состоянию на 07:24 воздушной тревоги на Харьковщине нет, кроме Липецкой и Волчанской громад.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 07:24;

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