FPV-дрон ударил рядом с автобусной остановкой на Харьковщине: есть раненые

Полиция сообщила, что россияне утром 6 октября атаковали Купянск FPV. Ранены двое мужчин.

«Утром 6 октября военные россии баражирующим боеприпасом типа FPV-дрон ударили рядом с автобусной остановкой. В результате обстрела повреждены помещения магазина и автомобиль «Opel Vectra». Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Последнего доставили в больницу в Харьков», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Отметим, что в Купянске российские FPV-дроны регулярно атакуют гражданских. 3 октября среди раненых оказалась 16-летняя девушка.

Читайте также: Аналитики Deep State заявили о продвижении РФ у Колесниковки