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FPV-дрон ударил рядом с автобусной остановкой на Харьковщине: есть раненые

Происшествия 11:55   06.10.2024
Оксана Горун
FPV-дрон ударил рядом с автобусной остановкой на Харьковщине: есть раненые

Полиция сообщила, что россияне утром 6 октября атаковали Купянск FPV. Ранены двое мужчин.

«Утром 6 октября военные россии баражирующим боеприпасом типа FPV-дрон ударили рядом с автобусной остановкой. В результате обстрела повреждены помещения магазина и автомобиль «Opel Vectra». Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Последнего доставили в больницу в Харьков», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

скорая помогает раненым в Купянске

Полиция открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

Отметим, что в Купянске российские FPV-дроны регулярно атакуют гражданских. 3 октября среди раненых оказалась 16-летняя девушка.

FPV-дрон атаковал Купянск 6 октября 2024

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FPV-дрон атаковал Купянск 6 октября 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила, что россияне утром 6 октября атаковали Купянск FPV. Ранены двое мужчин".