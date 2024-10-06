FPV-дрон ударил рядом с автобусной остановкой на Харьковщине: есть раненые
Полиция сообщила, что россияне утром 6 октября атаковали Купянск FPV. Ранены двое мужчин.
«Утром 6 октября военные россии баражирующим боеприпасом типа FPV-дрон ударили рядом с автобусной остановкой. В результате обстрела повреждены помещения магазина и автомобиль «Opel Vectra». Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет. Последнего доставили в больницу в Харьков», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полиция открыла уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
Отметим, что в Купянске российские FPV-дроны регулярно атакуют гражданских. 3 октября среди раненых оказалась 16-летняя девушка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, купянск, полиция, поранені;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 11:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция сообщила, что россияне утром 6 октября атаковали Купянск FPV. Ранены двое мужчин".