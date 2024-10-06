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FPV-дрон вдарив поряд із автобусною зупинкою на Харківщині: є поранені

Події 11:55   06.10.2024
Оксана Горун
FPV-дрон вдарив поряд із автобусною зупинкою на Харківщині: є поранені

Поліція повідомила, що росіяни зранку 6 жовтня атакували Куп’янськ FPV. Поранення дістали двоє чоловіків.

“Вранці 6 жовтня військові росії баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд з автобусною зупинкою. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків”, — проінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

швидка допомагає пораненим у Куп'янську

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Зазначимо, що в Куп’янську російські FPV-дрони регулярно атакують цивільних. 3 жовтня серед поранених була 16-річна дівчина.

FPV-дрон атакував Куп'янськ 6 жовтня 2024

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FPV-дрон атакував Куп'янськ 6 жовтня 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція повідомила, що росіяни зранку 6 жовтня атакували Куп’янськ FPV. Поранення дістали двоє чоловіків".