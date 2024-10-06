FPV-дрон вдарив поряд із автобусною зупинкою на Харківщині: є поранені

Поліція повідомила, що росіяни зранку 6 жовтня атакували Куп’янськ FPV. Поранення дістали двоє чоловіків.

“Вранці 6 жовтня військові росії баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон вдарили поряд з автобусною зупинкою. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль Opel Vectra. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків”, — проінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

Зазначимо, що в Куп’янську російські FPV-дрони регулярно атакують цивільних. 3 жовтня серед поранених була 16-річна дівчина.