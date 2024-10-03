РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна

Про обстріли міста Куп’янськ на Харківщині сьогодні, 3 жовтня, розповів начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.

«Буквально годину тому були зафіксовані чергові атаки FPV-дронами по Куп’янську. Є постраждалі, навіть постраждала дитина, 16 років дівчина, вона зараз шпиталізована. Так само близько 40 хвилин тому був удар КАБами. Попередньо, «прильоти» були по лівому берегу Куп’янська. Є влучання в багатоповерхівку», – повідомив Канашевич.

За його словами наразі обстріли продовжуються. Зараз в Куп’янську неможливо побачити вцілілий будинок, зазначив Канашевич.

«Принаймні вікон по будинках немає, є пошкодження стін, даху. Той Куп’янськ, який ми бачили у 2022 році після деокупації, і Куп’янськ сьогодні – два різних міста», – додав Канашевич.