РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна
Про обстріли міста Куп’янськ на Харківщині сьогодні, 3 жовтня, розповів начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.
«Буквально годину тому були зафіксовані чергові атаки FPV-дронами по Куп’янську. Є постраждалі, навіть постраждала дитина, 16 років дівчина, вона зараз шпиталізована. Так само близько 40 хвилин тому був удар КАБами. Попередньо, «прильоти» були по лівому берегу Куп’янська. Є влучання в багатоповерхівку», – повідомив Канашевич.
За його словами наразі обстріли продовжуються. Зараз в Куп’янську неможливо побачити вцілілий будинок, зазначив Канашевич.
«Принаймні вікон по будинках немає, є пошкодження стін, даху. Той Куп’янськ, який ми бачили у 2022 році після деокупації, і Куп’янськ сьогодні – два різних міста», – додав Канашевич.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, дрон, КАБ, канашевич, куп'янск, пострадалі, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли міста Куп’янськ на Харківщині сьогодні, 3 жовтня, розповів начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.".