Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна

Суспільство 16:53   03.10.2024
Вікторія Яковенко
РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна скриншот

Про обстріли міста Куп’янськ на Харківщині сьогодні, 3 жовтня, розповів начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.

«Буквально годину тому були зафіксовані чергові атаки FPV-дронами по Куп’янську. Є постраждалі, навіть постраждала дитина, 16 років дівчина, вона зараз шпиталізована. Так само близько 40 хвилин тому був удар КАБами. Попередньо, «прильоти» були по лівому берегу Куп’янська. Є влучання в багатоповерхівку», – повідомив Канашевич.

За його словами наразі обстріли продовжуються. Зараз в Куп’янську неможливо побачити вцілілий будинок, зазначив Канашевич.

«Принаймні вікон по будинках немає, є пошкодження стін, даху. Той Куп’янськ, який ми бачили у 2022 році після деокупації, і Куп’янськ сьогодні – два різних міста», – додав Канашевич.

Читайте також: 5 сімей з дітьми залишається в Куп’янську, ворог намагається просунутись – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 16:32
10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
10 КАБів скинули росіяни на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
03.10.2024, 17:35
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
У Харкові внаслідок удару КАБ пошкоджена 51 будівля, вибито понад 760 вікон
03.10.2024, 11:54
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
03.10.2024, 11:41
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57

Новини за темою:

16:53
РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна
19:21
У вересні росіяни 15 разів атакували Харків і пошкодили майже 340 будинків
17:29
20 бомб скинула РФ на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
18:16
4 бої тривають на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
13:15
Армія РФ атакувала Куп’янськ дронами двічі за ранок – прокуратура (фото)

Ви читали новину: «РФ атакує Куп’янськ FPV-дронами та КАБами: серед постраждалих – 16-річна»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли міста Куп’янськ на Харківщині сьогодні, 3 жовтня, розповів начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону.".