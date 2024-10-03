РФ атакует Купянск FPV-дронами и КАБами: среди пострадавших – 16-летняя
Об обстрелах города Купянск на Харьковщине сегодня, 3 октября, рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.
«Буквально час назад были зафиксированы очередные атаки FPV-дронами по Купянску. Есть пострадавшие, даже пострадал ребенок, 16 лет девушка, она сейчас госпитализирована. Также около 40 минут назад был удар КАБами. Предварительно, «прилеты» были по левому берегу Купянска. Есть попадание в многоэтажку», – сообщил Канашевич.
По его словам, сейчас обстрелы продолжаются. Сейчас в Купянске невозможно увидеть уцелевший дом, отметил Канашевич.
«По крайней мере, окон по домам нет, есть повреждения стен, крыши. Тот Купянск, который мы видели в 2022 году после деоккупации, и Купянск сегодня – два разных города», — добавил Канашевич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, дрон, КАБ, канашевич, купянск, пострадавшие, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах города Купянск на Харьковщине сегодня, 3 октября, рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона.".