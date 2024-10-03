5 семей с детьми остаются в Купянске, враг пытается продвинуться – Синегубов

Линию фронта на Харьковщине удалось стабилизировать благодаря ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Последние три месяца уменьшилось количество обстрелов по сравнению с тем, что было весной. Мы фиксировали увеличение людей и в самом Харькове, плюс еще примерно 100 тысяч населения вернулось в город. Часть из них – это люди, которые выехали с Купянского, Волчанского направлений. Там постоянно наши населенные пункты находятся под обстрелами», – рассказал Синегубов.

По его словам, враг постоянно пытается продвинуться в Купянск.

«На левобережье Оскола мы уже не можем полноценно восстанавливать предоставление услуг, в частности, отопление. Потому что враг бьет по коммунальщикам и строительной технике. Мы сейчас рассматриваем вопрос принудительной эвакуации гражданских с той территории. В самом Купянске остаются пять семей с детьми», — отметил Синегубов.