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5 семей с детьми остаются в Купянске, враг пытается продвинуться – Синегубов

Общество 12:09   03.10.2024
Виктория Яковенко
5 семей с детьми остаются в Купянске, враг пытается продвинуться – Синегубов скриншот

Линию фронта на Харьковщине удалось стабилизировать благодаря ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Последние три месяца уменьшилось количество обстрелов по сравнению с тем, что было весной. Мы фиксировали увеличение людей и в самом Харькове, плюс еще примерно 100 тысяч населения вернулось в город. Часть из них – это люди, которые выехали с Купянского, Волчанского направлений. Там постоянно наши населенные пункты находятся под обстрелами», – рассказал Синегубов.

По его словам, враг постоянно пытается продвинуться в Купянск.

«На левобережье Оскола мы уже не можем полноценно восстанавливать предоставление услуг, в частности, отопление. Потому что враг бьет по коммунальщикам и строительной технике. Мы сейчас рассматриваем вопрос принудительной эвакуации гражданских с той территории. В самом Купянске остаются пять семей с детьми», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Линию фронта на Харьковщине удалось стабилизировать благодаря ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".