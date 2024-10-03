Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области

О боях на Харьковском и Купянском направлении за сутки проинформировал в утренней сводке 3 октября Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ дважды – в районе Волчанска и Тихого. На Купянском РФ атаковала 14 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки», – уточнили в ГШ.

Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Великие Проходы, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.