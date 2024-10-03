Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении за сутки проинформировал в утренней сводке 3 октября Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ дважды – в районе Волчанска и Тихого. На Купянском РФ атаковала 14 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки», – уточнили в ГШ.
Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Великие Проходы, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи.
В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: генштаб, утренняя сводка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении за сутки проинформировал в утренней сводке 3 октября Генштаб ВСУ. ".