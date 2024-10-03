Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области

Украина 08:21   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении за сутки проинформировал в утренней сводке 3 октября Генштаб ВСУ. 

На Харьковском направлении враг пытался штурмовать позиции ВСУ дважды – в районе Волчанска и Тихого.  На Купянском РФ атаковала 14 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки», – уточнили в ГШ.

Кроме того, оккупанты сбросили авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Великие Проходы, Волчанск, Черкасская Лозовая, Дергачи.

В Генштабе также обновили информацию о потерях врага.

Читайте также: РФ обстреляла лес на Харьковщине: горят 15 га (фото, видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Правоохранители показали разрушенный КАБом дом в Харькове (фото, видео)
Правоохранители показали разрушенный КАБом дом в Харькове (фото, видео)
03.10.2024, 08:05
Главные новости Харькова 3 октября: КАБ по Харькову, обстрел пригорода
Главные новости Харькова 3 октября: КАБ по Харькову, обстрел пригорода
03.10.2024, 08:26
Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове
Зеленский опубликовал «видео» с места прилета в Харькове
02.10.2024, 23:53
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
02.10.2024, 23:00
Под утро враг ударил по Малоданиловской громаде: повреждены около 20 домов
Под утро враг ударил по Малоданиловской громаде: повреждены около 20 домов
03.10.2024, 06:59
Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области
Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области
03.10.2024, 08:21

Новости по теме:

09:20
Бои в Волчанске и 25 атак на Купянском направлении — данные Генштаба
17:52
Котлубань: Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала с иранскими ракетами
16:29
Генштаб информирует об относительном затишье на Харьковщине
08:32
Генштаб сообщил об авиаударе по Липцам и 14 атаках на Купянском направлении
16:53
ВС РФ сегодня штурмовали Волчанск, на Купянщине идут бои – Генштаб

Вы читали новость: «Генштаб сообщил о 16 боях на Харьковщине, а также – об авиаударах по области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении за сутки проинформировал в утренней сводке 3 октября Генштаб ВСУ. ".