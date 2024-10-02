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РФ обстреляла лес на Харьковщине: горят 15 га (фото, видео)

Происшествия 15:48   02.10.2024
Виктория Яковенко
РФ обстреляла лес на Харьковщине: горят 15 га (фото, видео) Фото: ХОВА

Около 13:30 армия РФ обстреляла Купянский лесхоз возле села Пески-Радьковские.

«В результате удара загорелся пожар, охвативший 15 гектаров экосистем – пылает лесная подстилка, местами пламя перекинулось на кроны деревьев. Пострадавших среди гражданского населения нет. Пожарные и профильные службы продолжают ликвидацию последствий попадания», — сообщили в ХОВА.

Видео: ХОВА

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:30 армия РФ обстреляла Купянский лесхоз возле села Пески-Радьковские.".