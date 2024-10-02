Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)

Последствия удара ФАБ по Киевскому району Харькова утром 2 октября зафиксировали с помощью дрона.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео в Telegram.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрыв в Киевском районе раздался около четырех утра. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших нет. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг сбросил на город ФАБ-250.