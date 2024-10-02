Live
  • Ср 02.10.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.25
  • EUR 45.71

Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)

Репортаж 13:21   02.10.2024
Виктория Яковенко
Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео) скриншот

Последствия удара ФАБ по Киевскому району Харькова утром 2 октября зафиксировали с помощью дрона.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео в Telegram.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрыв в Киевском районе раздался около четырех утра. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших нет. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг сбросил на город ФАБ-250.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
01.10.2024, 09:12
Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)
Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)
02.10.2024, 13:21
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
Главные новости Харькова 2 октября: удары КАБов по Харькову и области, раненые
02.10.2024, 13:26
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
ISW: оккупанты усиленно штурмуют Волчанск и продвинулись в сторону Харькова
02.10.2024, 07:59
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
«Харьков Цифровой» предлагают создать Терехову: что это значит
01.10.2024, 13:05
Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»
Из Угледара выводят украинские войска, есть угроза окружения — ОСГВ «Хортица»
02.10.2024, 13:45

Новости по теме:

21:01
В Харькове убирают мусор после атаки РФ и закрывают окна в поврежденных домах
00:42
Терехов обратился к харьковчанам с места «прилета» и рассказал о последствиях
08:28
Пожар в авто и возгорание сухой травы – ГСЧС о последствиях ударов по Харькову
06:23
Удары трех КАБ по Харькову: последствия показали правоохранители (фото, видео)
13:12
Выбито более 500 окон: коммунальщики устраняют в Харькове последствия ударов

Вы читали новость: «Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара ФАБ по Киевскому району Харькова утром 2 октября зафиксировали с помощью дрона.".