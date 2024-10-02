Удар ФАБ по Харькову: прокуратура показала кадры с воздуха (видео)
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Последствия удара ФАБ по Киевскому району Харькова утром 2 октября зафиксировали с помощью дрона.
Харьковская областная прокуратура опубликовала видео в Telegram.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, взрыв в Киевском районе раздался около четырех утра. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в результате удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших нет. По данным Харьковской областной прокуратуры, враг сбросил на город ФАБ-250.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара ФАБ по Киевскому району Харькова утром 2 октября зафиксировали с помощью дрона.".