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В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)

Происшествия 08:31   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)

Утром враг сбросил авиабомбу на Дергачи, пострадали семеро человек, среди них – 14-летний подросток. В Харьковской областной прокуратуре также показали результаты обстрела Харькова – РФ ударила по городу ФАБ-250. 

«По данными следствия, 2 октября около 4:15 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по г. Дергачи. Горели гаражи, повреждены автомобили и остекление в двухэтажных жилых домах», – отметили в прокуратуре.

Вследствие удара по Харькову поврежден гаражный кооператив и частные дома, добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 08:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром враг сбросил авиабомбу на Дергачи, пострадали семеро человек, среди них – 14-летний подросток. В Харьковской областной прокуратуре также показали результаты обстрела Харькова – РФ ударила по городу ФАБ-250. ".