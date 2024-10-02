В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)
Утром враг сбросил авиабомбу на Дергачи, пострадали семеро человек, среди них – 14-летний подросток. В Харьковской областной прокуратуре также показали результаты обстрела Харькова – РФ ударила по городу ФАБ-250.
«По данными следствия, 2 октября около 4:15 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по г. Дергачи. Горели гаражи, повреждены автомобили и остекление в двухэтажных жилых домах», – отметили в прокуратуре.
Вследствие удара по Харькову поврежден гаражный кооператив и частные дома, добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дергачи, обстрел, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 08:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром враг сбросил авиабомбу на Дергачи, пострадали семеро человек, среди них – 14-летний подросток. В Харьковской областной прокуратуре также показали результаты обстрела Харькова – РФ ударила по городу ФАБ-250. ".