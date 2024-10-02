В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)

Утром враг сбросил авиабомбу на Дергачи, пострадали семеро человек, среди них – 14-летний подросток. В Харьковской областной прокуратуре также показали результаты обстрела Харькова – РФ ударила по городу ФАБ-250.

«По данными следствия, 2 октября около 4:15 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по г. Дергачи. Горели гаражи, повреждены автомобили и остекление в двухэтажных жилых домах», – отметили в прокуратуре.

Вследствие удара по Харькову поврежден гаражный кооператив и частные дома, добавили в прокуратуре.