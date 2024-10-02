14-летний мальчик пострадал в результате утреннего обстрела Дергачей
Скриншот
Под утро враг сбросил на Дергачи КАБ. В результате удара пострадали пятеро человек, среди них – 14-летний мальчик, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По обновленной информации медиков экстренной помощи, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них – 14-летний мальчик», – уточнил Синегубов.
Читайте также: Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «14-летний мальчик пострадал в результате утреннего обстрела Дергачей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под утро враг сбросил на Дергачи КАБ. В результате удара пострадали пятеро человек, среди них – 14-летний мальчик, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".