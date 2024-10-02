14-летний мальчик пострадал в результате утреннего обстрела Дергачей

Под утро враг сбросил на Дергачи КАБ. В результате удара пострадали пятеро человек, среди них – 14-летний мальчик, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации медиков экстренной помощи, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них – 14-летний мальчик», – уточнил Синегубов.