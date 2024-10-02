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14-летний мальчик пострадал в результате утреннего обстрела Дергачей

Происшествия 07:21   02.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
14-летний мальчик пострадал в результате утреннего обстрела Дергачей Скриншот

Под утро враг сбросил на Дергачи КАБ. В результате удара пострадали пятеро человек, среди них – 14-летний мальчик, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации медиков экстренной помощи, в результате вражеского удара в Дергачах получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс пять человек, среди них – 14-летний мальчик», – уточнил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под утро враг сбросил на Дергачи КАБ. В результате удара пострадали пятеро человек, среди них – 14-летний мальчик, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".