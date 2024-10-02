Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ

Взрыв в Киевском районе Харькова прогремел около четырех утра – враг сбросил на город КАБ.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что вследствие удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших, предварительно, нет.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что, кроме Харькова, «прилетело» также по Дергачам – там горели гаражи, и по Черкасской Лозовой. По всем населенным пунктам враг ударил КАБами.

До этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках авиабомб в сторону Харькова и пригорода.