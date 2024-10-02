Повреждены дома: под утро по Харькову «прилетел» КАБ
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
Взрыв в Киевском районе Харькова прогремел около четырех утра – враг сбросил на город КАБ.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что вследствие удара повреждены частные дома, гаражный кооператив и авто. Пострадавших, предварительно, нет.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что, кроме Харькова, «прилетело» также по Дергачам – там горели гаражи, и по Черкасской Лозовой. По всем населенным пунктам враг ударил КАБами.
До этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о пусках авиабомб в сторону Харькова и пригорода.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 07:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Киевском районе Харькова прогремел около четырех утра. ".