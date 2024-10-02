Пошкоджені будинки: під ранок по Харкову «прилетів» КАБ

Вибух у Київському районі Харкова пролунав близько четвертої ранку – ворог скинув на місто КАБ.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, гаражний кооператив та авто. Постраждалих, попередньо, немає.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що, окрім Харкова, “прилетіло” також по Дергачах – там горіли гаражі, і по Черкаській Лозовій. По всіх населених пунктах ворог вдарив КАБами.

До цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про пуски авіабомб у бік Харкова та передмістя.