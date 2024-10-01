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Росіяни ударили по Купʼянську з РСЗВ: 2 постраждалих, палають будинки (відео)

Події 20:29   01.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни ударили по Купʼянську з РСЗВ: 2 постраждалих, палають будинки (відео)

1 жовтня близько 17.40 росіяни знову обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Пошкоджені автомобілі швидкої допомоги, що стояли біля лікарні.

69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його ушпиталили.

Вогнеборці гасять пожежі.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня близько 17.40 росіяни знову обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".