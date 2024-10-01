Росіяни ударили по Купʼянську з РСЗВ: 2 постраждалих, палають будинки (відео)
1 жовтня близько 17.40 росіяни знову обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Пошкоджені автомобілі швидкої допомоги, що стояли біля лікарні.
69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його ушпиталили.
Вогнеборці гасять пожежі.
За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 20:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 жовтня близько 17.40 росіяни знову обстріляли Куп’янськ, повідомила Харківська обласна прокуратура.".