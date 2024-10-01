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Россияне ударили по Купянску из РСЗО: двое пострадавших, пылают дома (видео)

Происшествия 20:29   01.10.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили по Купянску из РСЗО: двое пострадавших, пылают дома (видео)

1 октября около 17:40 россияне снова обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В городе горят частные и многоквартирные жилые дома.
Повреждены стоявшие возле больницы автомобили скорой помощи.

69-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Также получил ранение водитель бригады скорой помощи, его госпитализировали.

Спасатели гасят пожары.
По предварительным данным, враг обстрелял город из РСЗО.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 20:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября около 17:40 россияне снова обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.".