Россияне ударили по Купянску из РСЗО: двое пострадавших, пылают дома (видео)
1 октября около 17:40 россияне снова обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В городе горят частные и многоквартирные жилые дома.
Повреждены стоявшие возле больницы автомобили скорой помощи.
69-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс. Также получил ранение водитель бригады скорой помощи, его госпитализировали.
Спасатели гасят пожары.
По предварительным данным, враг обстрелял город из РСЗО.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, купянск, обстрел, пожары, рсзо, скорая, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 20:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 октября около 17:40 россияне снова обстреляли Купянск, сообщила Харьковская областная прокуратура.".