В Харькове – пожар: горит камыш и трава, подробности от мэрии (фото)
Фото: Telegram «Типичное ХТЗ Харьков»
В соцсетях публикуют фото масштабного пожара в Харькове. В горсовете сообщили, что горит.
По данным мэрии, пожар произошел в Основянском районе. Горит камыш и трава на площади 39 га.
«Над ликвидацией пожара работают 16 подразделений ГСЧС. Также к работе привлечены пять цистерн КП «Харьковводоканал», девять поливочных машин СКП «Харьковзеленстрой» и 12 водовозок КП «Дорремстрой», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горит, міськрада, Основянский, пожары, район, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 16:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях публикуют фото масштабного пожара в Харькове. В горсовете сообщили, что горит.".