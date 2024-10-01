В Харькове – пожар: горит камыш и трава, подробности от мэрии (фото)

В соцсетях публикуют фото масштабного пожара в Харькове. В горсовете сообщили, что горит.

По данным мэрии, пожар произошел в Основянском районе. Горит камыш и трава на площади 39 га.

«Над ликвидацией пожара работают 16 подразделений ГСЧС. Также к работе привлечены пять цистерн КП «Харьковводоканал», девять поливочных машин СКП «Харьковзеленстрой» и 12 водовозок КП «Дорремстрой», — добавили в мэрии.