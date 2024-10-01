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В Харькове – пожар: горит камыш и трава, подробности от мэрии (фото)

Общество 16:53   01.10.2024
Виктория Яковенко
В Харькове – пожар: горит камыш и трава, подробности от мэрии (фото) Фото: Telegram «Типичное ХТЗ Харьков»

В соцсетях публикуют фото масштабного пожара в Харькове. В горсовете сообщили, что горит.

По данным мэрии, пожар произошел в Основянском районе. Горит камыш и трава на площади 39 га.

«Над ликвидацией пожара работают 16 подразделений ГСЧС. Также к работе привлечены пять цистерн КП «Харьковводоканал», девять поливочных машин СКП «Харьковзеленстрой» и 12 водовозок КП «Дорремстрой», — добавили в мэрии.

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Фото: Telegram «Типичное ХТЗ Харьков»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях публикуют фото масштабного пожара в Харькове. В горсовете сообщили, что горит.".