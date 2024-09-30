ГСЧС: 6 пожаров на Харьковщине возникло из-за обстрелов, 71 – в экосистемах

В утренней сводке за 30 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о пожарах, которые возникли в Харьковской области за сутки.

В течение прошлых суток из-за вражеских обстрелов области возникло шесть возгораний. Спасатели выезжали тушить пожары в Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Изюмском районе. В частности, накануне утром враг сбросил на Золочевскую громаду два КАБа, пострадали две женщины, сообщили спасатели.

«Возникли пожары на крыше двухэтажного многоквартирного дома на площади 30 кв. м, а также в шести хозяйственных постройках на площади около 40 кв. К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 1 оперативное отделение ГСЧС на автоцистерне», – написали в ГСЧС.

Кроме того, 71 пожар возник в природных экосистемах, горело более 49 гектаров. Всего за сутки спасатели выезжали тушить 99 возгораний на Харьковщине.