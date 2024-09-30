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ГСЧС: 6 пожаров на Харьковщине возникло из-за обстрелов, 71 – в экосистемах

Происшествия 09:14   30.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 6 пожаров на Харьковщине возникло из-за обстрелов, 71 – в экосистемах Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В утренней сводке за 30 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о пожарах, которые возникли в Харьковской области за сутки. 

В течение прошлых суток из-за вражеских обстрелов области возникло шесть возгораний. Спасатели выезжали тушить пожары в Чугуевском, Купянском, Богодуховском и Изюмском районе. В частности, накануне утром враг сбросил на Золочевскую громаду два КАБа, пострадали две женщины, сообщили спасатели.

«Возникли пожары на крыше двухэтажного многоквартирного дома на площади 30 кв. м, а также в шести хозяйственных постройках на площади около 40 кв. К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 1 оперативное отделение ГСЧС на автоцистерне», – написали в ГСЧС.

Кроме того, 71 пожар возник в природных экосистемах, горело более 49 гектаров. Всего за сутки спасатели выезжали тушить 99 возгораний на Харьковщине.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 09:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 30 сентября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировала о пожарах, которые возникли в Харьковской области за сутки. ".