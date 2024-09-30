ДСНС: 6 пожеж у Харківській області виникло через обстріли, 71 – в екосистемах

У ранковому зведенні за 30 вересня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області поінформувала про пожежі, що виникли на Харківщині за добу.

Протягом минулої доби через ворожі обстріли області виникло шість загорянь. Рятувальники виїжджали гасити пожежі в Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Ізюмському районі. Зокрема, напередодні вранці ворог скинув на Золочівську громаду два КАБи, постраждали дві жінки, повідомили рятувальники.

“Виникли пожежі на даху двоповерхового багатоквартирного будинку на площі 30 кв. м, а також у шести господарських спорудах на площі близько 40 кв. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалося 1 оперативне відділення ДСНС на автоцистерні”, – написали в ДСНС.

Крім того, 71 пожежа виникла у природних екосистемах, горіло понад 49 гектарів. Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити 99 загорянь на Харківщині.