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Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район

Україна 08:48   30.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район

Вранці 30 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів області за добу. 

О 05:13 по Богодухівському району “прилетів” ворожий “шахед”. Внаслідок удару горіла лісова підстилка на площі трьох гектарів. А напередодні ворог випустив по цьому ж району КАБи – постраждали дві жінки, пошкоджені п’ять багатоповерхівок, амбулаторія, господарська споруда та будинок культури.Харківщина, обстріли районів

Крім того, протягом доби окупанти періодично обстрілювали Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони.

“16:09, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, дві господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – написав Синєгубов.

Читайте також: Головні новини Харкова 30 вересня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 08:48;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів області за добу ".