Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район

Вранці 30 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів області за добу.

О 05:13 по Богодухівському району “прилетів” ворожий “шахед”. Внаслідок удару горіла лісова підстилка на площі трьох гектарів. А напередодні ворог випустив по цьому ж району КАБи – постраждали дві жінки, пошкоджені п’ять багатоповерхівок, амбулаторія, господарська споруда та будинок культури.

Крім того, протягом доби окупанти періодично обстрілювали Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони.

“16:09, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, дві господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – написав Синєгубов.