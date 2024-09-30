Атака БПЛА: вранці ворог обстріляв Богодухівський район
Вранці 30 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів області за добу.
О 05:13 по Богодухівському району “прилетів” ворожий “шахед”. Внаслідок удару горіла лісова підстилка на площі трьох гектарів. А напередодні ворог випустив по цьому ж району КАБи – постраждали дві жінки, пошкоджені п’ять багатоповерхівок, амбулаторія, господарська споруда та будинок культури.
Крім того, протягом доби окупанти періодично обстрілювали Харківський, Куп’янський та Ізюмський райони.
“16:09, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, дві господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та жінка 85 років”, – написав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про результати ворожих обстрілів області за добу ".