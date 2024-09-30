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Головні новини Харкова 30 вересня: як минула ніч

Україна 08:17   30.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 30 вересня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:17

Генштаб: ворог 16 разів наступав на Харківщині, обстрілював область з авіації

За добу на півночі Харківщини було три бої. ЗС РФ штурмували наші позиції біля Вовчанська, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку зафіксували 13 бойових зіткнень.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової”, – уточнили в Генштабі.

Під авіаудари потрапили такі населені пункти Харківської області: Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина та Ізюмське.

07:08

Над областю літали безпілотники, ворог запускав КАБи, загроза балістики: причини нічних тривог на Харківщині

Повітряну тривогу в Харкові та області включили о 00:39. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загроза виникла через запуск балістики з півдня. 

А о 01.19 на кордоні Харківської та Полтавської області зафіксували ворожий БПЛА.

О 02:30 дали відбій. Однак ненадовго – вже о 02:53 тривогу відновили. На кордоні із Полтавщиною знову з’явилися безпілотники. 

О 03:38 загроза минула, а о 04:25 у Повітряних силах проінформували про активність ворожої авіації на північному сході. Тривога пролунала знову. 

Вже о 04:39 на Харківщину полетіли КАБи. 

О 05:19 в Харківській області пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".