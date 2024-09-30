Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод – ОТУВ “Харків”
Про ранкові спроби штурмувати наші позиції на півночі Харківщини, а також про ситуацію на Вовчанському агрегатному заводі поінформував прессекретар ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев в етері нацмарафону.
Ситуація на Вовчанському агрегатному заводі залишається тяжкою. Його втрата стала серйозним ударом для окупантів, зазначив Саранцев.
“Тому він намагається застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння, він застосовує і важку вогнеметну систему і скидає КАБи. Тобто, діє за стандартною для себе практикою: коли те, що йому не дісталося – це знищує”, – повідомив Саранцев.
Наразі саме Вовчанськ залишається найскладнішою ділянкою на Харківському напрямку.
“Там противник спробував вчора тричі, і сьогодні зранку знов намагався атакувати наші підрозділи під прикриттям важкої броньованої техніки, із застосуванням броньованих машин наблизитися до позицій Сил оборони, висадити десант. Втім техніка противника була вчасно помічена, було нанесено огневе ураження, чотири машини ворожі було пошкоджено, і він відмовився від виконання цього завдання”, – розповів речник ОТУВ “Харків”.
На інших ділянках фронту на Харківському напрямку противник менш активний, але займається облаштуванням позицій, здійснює повітряну розвідку, мінує дороги, додав Саранцев.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ОТГВ "Харьков", саранцев, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 11:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог намагається знищити Вовчанський агрегатний завод – ОТУВ “Харків”.".