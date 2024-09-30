Загинув чоловік: близько 10:00 по Куп’янську “прилетів” FPV-дрон – Синєгубов

Ситуація на Куп’янському напрямі залишається напруженою – ворог постійно обстрілює населені пункти та продовжує штурмувати наші позиції, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За добу ворог скинув на вісім авіабомб, проінформував Синєгубов. А зранку внаслідок “прильоту” FPV-дрону Куп’янською загинув чоловік. Через регулярні обстріли району, змушені евакуювати мешканців, насамперед це стосується сімей з дітьми.

“Це – лівобережжя міста Куп’янська та вся територія. Під ворожим вогнем постійно там три громади – це Куп’янська, Курилівська, Кіндрашівська. Звідти вже виїхало понад 150 сімей з дітьми. За нашими планами, ще залишаються близько 90 таких сімей. Їх ми насамперед маємо вивезти”, – додав Синєгубов.