Загинув чоловік: близько 10:00 по Куп’янську “прилетів” FPV-дрон – Синєгубов
Ситуація на Куп’янському напрямі залишається напруженою – ворог постійно обстрілює населені пункти та продовжує штурмувати наші позиції, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За добу ворог скинув на вісім авіабомб, проінформував Синєгубов. А зранку внаслідок “прильоту” FPV-дрону Куп’янською загинув чоловік. Через регулярні обстріли району, змушені евакуювати мешканців, насамперед це стосується сімей з дітьми.
“Це – лівобережжя міста Куп’янська та вся територія. Під ворожим вогнем постійно там три громади – це Куп’янська, Курилівська, Кіндрашівська. Звідти вже виїхало понад 150 сімей з дітьми. За нашими планами, ще залишаються близько 90 таких сімей. Їх ми насамперед маємо вивезти”, – додав Синєгубов.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 11:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямі залишається напруженою – ворог постійно обстрілює населені пункти та продовжує штурмувати наші позиції, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".