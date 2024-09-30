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Завтра вранці Харківщина “замре”: люди відкладуть справи, транспорт зупиниться

Суспільство 11:10   30.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра вранці Харківщина “замре”: люди відкладуть справи, транспорт зупиниться Фото: ХОВА

Завтра о 09:00 Харківщина приєднається до загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У День захисників та захисниць України вся Харківська область “зупиниться” на загальнонаціональну хвилину мовчання. Так мешканці вшанують пам’ять тих, хто загинув у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни.

“Зупинимося, відкладемо справи, вийдемо з авто — згадаємо полеглих українських захисників.  Вшануймо тих, хто віддав життя за незалежну Україну.  Тих, хто віддав життя за захист Харківщини, яка була і є на передовій боротьбі за нашу державу. наші люди утримали величезну ціну ”, – написав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра о 09:00 Харківщина приєднається до загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".