Завтра вранці Харківщина “замре”: люди відкладуть справи, транспорт зупиниться

Завтра о 09:00 Харківщина приєднається до загальнонаціональної хвилини мовчання, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У День захисників та захисниць України вся Харківська область “зупиниться” на загальнонаціональну хвилину мовчання. Так мешканці вшанують пам’ять тих, хто загинув у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни.

“Зупинимося, відкладемо справи, вийдемо з авто — згадаємо полеглих українських захисників. Вшануймо тих, хто віддав життя за незалежну Україну. Тих, хто віддав життя за захист Харківщини, яка була і є на передовій боротьбі за нашу державу. наші люди утримали величезну ціну ”, – написав Синєгубов.