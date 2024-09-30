Live
  • Пн 30.09.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.17
  • EUR 45.95

Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится

Общество 11:10   30.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится Фото: ХОВА

Завтра в 09:00 Харьковщина присоединится к общенациональной минуте молчания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

В День защитников и защитниц Украины вся Харьковская область «остановится» на общенациональную минуту молчания. Так жители почтят память тех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашей страны.

«Остановимся, отложим дела, выйдем из авто — вспомним павших украинских защитников. Почтим тех, кто отдал жизнь за независимую Украину. Тех, кто отдал жизнь за защиту Харьковщины, которая была и есть на передовой борьбе за наше государство. Харьковщина – форпост, который наши люди удержали огромной ценой», – написал Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине были отключения света из-за боев — Минэнерго

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
Буданов «засветился» в харьковском супермаркете: что покупал
30.09.2024, 09:48
Терехова просят вернуть автобусный маршрут в Харькове
Терехова просят вернуть автобусный маршрут в Харькове
29.09.2024, 15:50
Главные новости Харькова 30 сентября: «прилет» БПЛА, 99 пожаров за сутки, бои
Главные новости Харькова 30 сентября: «прилет» БПЛА, 99 пожаров за сутки, бои
30.09.2024, 10:49
Смертность до 70%: врач из Харькова предупредила о еще одной опасности ранений
Смертность до 70%: врач из Харькова предупредила о еще одной опасности ранений
29.09.2024, 22:00
Харьков и Полтаву накрывает пылевая буря
Харьков и Полтаву накрывает пылевая буря
30.09.2024, 09:30
Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится
Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится
30.09.2024, 11:10

Новости по теме:

11:16
«Завтра Харьков застынет» — Терехов
09:33
Зеленский призвал всех украинцев остановиться на минуту 1 октября (видео)
16:23
На Харьковщине наградили воинов теробороны (видео)
19:38
Парк Горького поздравил защитников и защитниц инсталляцией из свечей (фото)
11:03
KRAKEN поздравил с Днем защитников Украины кадрами освобождения Харьковщины

Вы читали новость: «Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра в 09:00 Харьковщина присоединится к общенациональной минуте молчания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".