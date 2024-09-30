Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится
Фото: ХОВА
Завтра в 09:00 Харьковщина присоединится к общенациональной минуте молчания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В День защитников и защитниц Украины вся Харьковская область «остановится» на общенациональную минуту молчания. Так жители почтят память тех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашей страны.
«Остановимся, отложим дела, выйдем из авто — вспомним павших украинских защитников. Почтим тех, кто отдал жизнь за независимую Украину. Тех, кто отдал жизнь за защиту Харьковщины, которая была и есть на передовой борьбе за наше государство. Харьковщина – форпост, который наши люди удержали огромной ценой», – написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра в 09:00 Харьковщина присоединится к общенациональной минуте молчания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".