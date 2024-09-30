Завтра утром Харьковщина «замрет»: люди отложат дела, а транспорт остановится

Завтра в 09:00 Харьковщина присоединится к общенациональной минуте молчания, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В День защитников и защитниц Украины вся Харьковская область «остановится» на общенациональную минуту молчания. Так жители почтят память тех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашей страны.

«Остановимся, отложим дела, выйдем из авто — вспомним павших украинских защитников. Почтим тех, кто отдал жизнь за независимую Украину. Тех, кто отдал жизнь за защиту Харьковщины, которая была и есть на передовой борьбе за наше государство. Харьковщина – форпост, который наши люди удержали огромной ценой», – написал Синегубов.