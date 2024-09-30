На Харьковщине были отключения света из-за боев — Минэнерго

Министерство энергетики Украины утром 30 сентября сообщило, что на Харьковщине из-за боевых действий отключались электроподстанции.

«За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Так, в Харьковской области, по данным министерства, обесточивались подстанции и бытовые потребители. Электроснабжение уже восстановили.

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Напомним, под утро по Харьковской области ударил российский «шахед». Начальник ХОВА сообщил о «прилете» в Богодуховском районе.