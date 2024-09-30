Атака БПЛА: утром враг обстрелял Богодуховский район
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Утром 30 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах вражеских обстрелов области за сутки.
В 05:13 по Богодуховскому району «прилетел» вражеский «шахед». Вследствие удара горела лесная подстилка на площади трех гектаров. А накануне враг выпустил по этому же району КАБы – пострадали две женщины, повреждены пять многоэтажек, амбулатория, хозпостройка и дом культуры.
Кроме того, в течение суток оккупанты периодически обстреливали Харьковский, Купянский и Изюмский районы.
«16:09, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела КАБ повреждены 17 частных домов, 2 хозяйственные сооружения. Пострадал 25-летний мужчина и женщина 85 лет», – написал Синегубов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 08:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах вражеских обстрелов области за сутки. ".