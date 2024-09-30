Атака БПЛА: утром враг обстрелял Богодуховский район

Утром 30 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о результатах вражеских обстрелов области за сутки.

В 05:13 по Богодуховскому району «прилетел» вражеский «шахед». Вследствие удара горела лесная подстилка на площади трех гектаров. А накануне враг выпустил по этому же району КАБы – пострадали две женщины, повреждены пять многоэтажек, амбулатория, хозпостройка и дом культуры.

Кроме того, в течение суток оккупанты периодически обстреливали Харьковский, Купянский и Изюмский районы.

«16:09, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела КАБ повреждены 17 частных домов, 2 хозяйственные сооружения. Пострадал 25-летний мужчина и женщина 85 лет», – написал Синегубов.