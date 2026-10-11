Новости Харькова — главное 11 октября: как прошла ночь, бои

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:36

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ

На севре от Харькова россияне атаковали десять раз в районе Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Радьковки. На Купянском направлении зафиксировали лишь один бой около Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. Вчера противник нанес ракетный и 73 авиационных удара, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8444 дрона-камикадзе и осуществили 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 45 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

07:35

Что летело ночью на Харьковщину

В 00:32 Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения баллистики из Курской области. Повторно ее объявили в 01:29.

Примерно через час на Днепровскую и Харьковскую области полетели КАБы. Уже утром, в 04:42, украинские защитники написали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожскую область и Харьковщину.

После этого над регионом летали беспилотники. Информации о «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:35 предупреждений о новых угрозах нет.