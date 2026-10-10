Первые минуты после удара по поликлинике в Харькове показали копы (видео)

Под ударом российской ракеты «бандероль» находилось лечебное учреждение в Слободском районе.

«Совместно с другими службами мы оказывали помощь раненым, эвакуировали людей, тушили очаги возгорания с помощью огнетушителей и обеспечивали беспрепятственный проезд специальной техники», – рассказали в патрульной полиции Харьковской области.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району. В Слободском районе удар нанесли по медицинскому учреждению. В результате атаки три женщины получили ранения, еще одна — острую реакцию на стресс. Кроме гражданских травмы получил спасатель ГСЧС. Как стало известно, россияне ударили «бандеролью».