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Первые минуты после удара по поликлинике в Харькове показали копы (видео)

Происшествия 20:38   10.10.2026
Оксана Якушко
Первые минуты после удара по поликлинике в Харькове показали копы (видео)

Под ударом российской ракеты «бандероль» находилось лечебное учреждение в Слободском районе.

«Совместно с другими службами мы оказывали помощь раненым, эвакуировали людей, тушили очаги возгорания с помощью огнетушителей и обеспечивали беспрепятственный проезд специальной техники», – рассказали в патрульной полиции Харьковской области.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», около 12:25 в Харькове прозвучали взрывы — российские дроны ударили вначале по Холодногорскому, а затем по Слободскому району. В Слободском районе удар нанесли по медицинскому учреждению. В результате атаки три женщины получили ранения, еще одна — острую реакцию на стресс. Кроме гражданских травмы получил спасатель ГСЧС. Как стало известно, россияне ударили «бандеролью».

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2026 в 20:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом российской ракеты «бандероль» находилось лечебное учреждение в Слободском районе.".