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Враг пытался прорваться на Харьковщине 11 раз: где было сложнее

Украина 08:30   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Враг пытался прорваться на Харьковщине 11 раз: где было сложнее Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На севре от Харькова россияне атаковали десять раз в районе Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Радьковки.

На Купянском направлении зафиксировали лишь один бой около Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. Вчера противник нанес ракетный и 73 авиационных удара, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8444 дрона-камикадзе и осуществили 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 45 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 08:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.".