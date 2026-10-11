Враг пытался прорваться на Харьковщине 11 раз: где было сложнее

В течение минувших суток на Харьковщине было 11 боестолкновений, пишут в Генштабе ВСУ.

На севре от Харькова россияне атаковали десять раз в районе Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону Радьковки.

На Купянском направлении зафиксировали лишь один бой около Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. Вчера противник нанес ракетный и 73 авиационных удара, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8444 дрона-камикадзе и осуществили 2553 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 45 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян на сегодняшний день следующие: