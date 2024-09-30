Главные новости Харькова 30 сентября: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:17
Генштаб: враг 16 раз наступал на Харьковщине и обстреливал область из авиации
За сутки на севере Харьковщины было три боя. ВС РФ штурмовали наши позиции около Волчанска, сообщили в Генштабе.
На Купянском направлении зафиксировали 13 боевых столкновений.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой», – уточнили в Генштабе.
Под авиаудары попали такие населенные пункты Харьковской области: Волчанск, Муравское, Золочев, Зеленый Гай, Богуславка, Чернещина и Изюмское.
07:08
Над областью летали беспилотники, враг запускал КАБы, угроза баллистики: причины ночных тревог на Харьковщине
Воздушную тревогу в Харькове и области включили в 00:39. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, угроза возникла из-за запуска баллистики с юга.
А в 01:19 на границе Харьковской и Полтавской области зафиксировали вражеский БПЛА.
В 02:30 дали отбой. Однако ненадолго – уже в 02:53 тревогу возобновили. На границе с Полтавщиной вновь появились беспилотники.
В 03:38 угроза миновала, а в 04:25 в Воздушных силах проинформировали об активности вражеской авиации на северо-востоке. Тревога прозвучала вновь.
Уже в 04:39 на Харьковщину полетели КАБы.
В 05:19 в Харьковской области прозвучал отбой.
Читайте также: Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, тревоги, харьковщина, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 30 сентября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 08:17;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".