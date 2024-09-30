Главные новости Харькова 30 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:17

Генштаб: враг 16 раз наступал на Харьковщине и обстреливал область из авиации

За сутки на севере Харьковщины было три боя. ВС РФ штурмовали наши позиции около Волчанска, сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении зафиксировали 13 боевых столкновений.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой», – уточнили в Генштабе.

Под авиаудары попали такие населенные пункты Харьковской области: Волчанск, Муравское, Золочев, Зеленый Гай, Богуславка, Чернещина и Изюмское.

07:08

Над областью летали беспилотники, враг запускал КАБы, угроза баллистики: причины ночных тревог на Харьковщине

Воздушную тревогу в Харькове и области включили в 00:39. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, угроза возникла из-за запуска баллистики с юга.

А в 01:19 на границе Харьковской и Полтавской области зафиксировали вражеский БПЛА.

В 02:30 дали отбой. Однако ненадолго – уже в 02:53 тревогу возобновили. На границе с Полтавщиной вновь появились беспилотники.

В 03:38 угроза миновала, а в 04:25 в Воздушных силах проинформировали об активности вражеской авиации на северо-востоке. Тревога прозвучала вновь.

Уже в 04:39 на Харьковщину полетели КАБы.

В 05:19 в Харьковской области прозвучал отбой.