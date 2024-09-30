Пылевая буря накрыла Харьков: как долго это продлится, сообщили синоптики
Синоптики объяснили, откуда взялась пылевая буря, накрывшая Харьков в понедельник, 30 сентября, и спрогнозировали, когда это явление может исчезнуть.
«В Каспийской низменности по состоянию на утро наблюдается пылевая буря и высокое опыление воздуха. Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших его частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы», — объяснили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Сейчас эта мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Усугубляет ситуацию сухость земной поверхности, поднимающаяся ветром, добавили синоптики.
«Ситуация удержится, предварительно, до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха», — сообщили синоптики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буря, пыль, синоптики, сухость, Харьков, явление;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики объяснили, откуда взялась пылевая буря, накрывшая Харьков в понедельник, 30 сентября, и спрогнозировали, когда это явление может исчезнуть.".