Пылевая буря накрыла Харьков: как долго это продлится, сообщили синоптики

Синоптики объяснили, откуда взялась пылевая буря, накрывшая Харьков в понедельник, 30 сентября, и спрогнозировали, когда это явление может исчезнуть.

«В Каспийской низменности по состоянию на утро наблюдается пылевая буря и высокое опыление воздуха. Поскольку ветер сейчас переносит воздух из того региона, то есть с юго-востока, то поднятая в Каспии пыль в виде мельчайших его частей переносится в Украину в верхних слоях атмосферы», — объяснили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Сейчас эта мелкая пыль оседает в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Усугубляет ситуацию сухость земной поверхности, поднимающаяся ветром, добавили синоптики.

«Ситуация удержится, предварительно, до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное. Пыль будет попадать к нам волнами, то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха», — сообщили синоптики.