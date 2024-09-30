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Пилова буря накрила Харків: як довго це триватиме, спрогнозували синоптики

Суспільство 13:45   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Пилова буря накрила Харків: як довго це триватиме, спрогнозували синоптики

Синоптики пояснили, звідки взялася пилова буря, що накрила Харків у понеділок, 30 вересня, та спрогнозували коли це явище може зникнути.

«В Каспійській низовині станом на ранок спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери», – пояснили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Зараз цей дрібний пил осідає у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Погіршує ситуацію сухість земної поверхні, що здіймає вітер, додали синоптики.

«Ситуація утримається, попередньо, до п’ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря», – повідомили синоптики.

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Фото: Український гідрометеорологічний центр
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Фото: Український гідрометеорологічний центр

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики пояснили, звідки взялася пилова буря, що накрила Харків у понеділок, 30 вересня, та спрогнозували коли це явище може зникнути.".