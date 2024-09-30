Армия РФ атаковала Купянск дронами дважды за утро – прокуратура (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
В результате ударов FPV-дронами по Купянску на Харьковщине один человек получил ранения, еще один – погиб.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 30 сентября около 8:30 вражеский FPV-дрон попал в транспортное средство. Ранение получил 58-летний водитель. Его госпитализировали.
Уже в 10:35 оккупанты повторно атаковали город FPV-дроном. В этот раз – по остановке общественного транспорта. На месте погиб 82-летний мужчина.
Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Погиб мужчина: около 10:00 по Купянску «прилетел» FPV-дрон – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, дрон, купянск, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Армия РФ атаковала Купянск дронами дважды за утро – прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов FPV-дронами по Купянску на Харьковщине один человек получил ранения, еще один – погиб.".