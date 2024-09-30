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Армия РФ атаковала Купянск дронами дважды за утро – прокуратура (фото)

Происшествия 13:15   30.09.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ атаковала Купянск дронами дважды за утро – прокуратура (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В результате ударов FPV-дронами по Купянску на Харьковщине один человек получил ранения, еще один – погиб.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 30 сентября около 8:30 вражеский FPV-дрон попал в транспортное средство. Ранение получил 58-летний водитель. Его госпитализировали.

Уже в 10:35 оккупанты повторно атаковали город FPV-дроном. В этот раз – по остановке общественного транспорта. На месте погиб 82-летний мужчина.

Следователи начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ударов FPV-дронами по Купянску на Харьковщине один человек получил ранения, еще один – погиб.".