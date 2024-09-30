Армія РФ атакувала Куп’янськ дронами двічі за ранок – прокуратура (фото)

Внаслідок ударів FPV-дронами по Куп’янську на Харківщині один чоловік отримав поранення, ще один – загинув.

За даними Харківської обласної прокуратури, 30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний водій. Його шпиталізували.

Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).