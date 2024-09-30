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Армія РФ атакувала Куп’янськ дронами двічі за ранок – прокуратура (фото)

Події 13:15   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ атакувала Куп’янськ дронами двічі за ранок – прокуратура (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ударів FPV-дронами по Куп’янську на Харківщині один чоловік отримав поранення, ще один – загинув.

За даними Харківської обласної прокуратури, 30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний водій. Його шпиталізували.

Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Загинув чоловік: близько 10:00 по Куп’янську “прилетів” FPV-дрон – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів FPV-дронами по Куп’янську на Харківщині один чоловік отримав поранення, ще один – загинув.".