Армія РФ атакувала Куп’янськ дронами двічі за ранок – прокуратура (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Внаслідок ударів FPV-дронами по Куп’янську на Харківщині один чоловік отримав поранення, ще один – загинув.
За даними Харківської обласної прокуратури, 30 вересня близько 8:30 ворожий FPV-дрон влучив у транспортний засіб. Поранення отримав 58-річний водій. Його шпиталізували.
Вже о 10:35 окупанти повторно атакували місто FPV-дроном. На цей раз – по зупинці громадського транспорту. На місці загинув 82-річний чоловік.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ударів FPV-дронами по Куп’янську на Харківщині один чоловік отримав поранення, ще один – загинув.".