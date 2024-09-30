Погиб мужчина: около 10:00 по Купянску «прилетел» FPV-дрон – Синегубов
Ситуация на Купянском направлении остается напряженной – враг постоянно обстреливает населенные пункты и продолжает штурмовать наши позиции, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
За сутки враг сбросил на область восемь авиабомб, проинформировал Синегубов. А с утра вследствие «прилета» FPV-дрона по Купянску погиб мужчина. Из-за регулярных обстрелов района, вынуждены эвакуировать жителей, в первую очередь это касается семей с детьми.
«Это – левобережье города Купянска и вся территория. Под вражеским огнем постоянно там три общины – это Купянская, Куриловская, Кондрашивская. Оттуда уже выехало более 150 семей с детьми. По нашим планам, еще остаются около 90 таких семей. Их мы в первую очередь должны вывезти», – добавил Синегубов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 11:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении остается напряженной – враг постоянно обстреливает населенные пункты и продолжает штурмовать наши позиции, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов. ".