Погиб мужчина: около 10:00 по Купянску «прилетел» FPV-дрон – Синегубов

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной – враг постоянно обстреливает населенные пункты и продолжает штурмовать наши позиции, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

За сутки враг сбросил на область восемь авиабомб, проинформировал Синегубов. А с утра вследствие «прилета» FPV-дрона по Купянску погиб мужчина. Из-за регулярных обстрелов района, вынуждены эвакуировать жителей, в первую очередь это касается семей с детьми.

«Это – левобережье города Купянска и вся территория. Под вражеским огнем постоянно там три общины – это Купянская, Куриловская, Кондрашивская. Оттуда уже выехало более 150 семей с детьми. По нашим планам, еще остаются около 90 таких семей. Их мы в первую очередь должны вывезти», – добавил Синегубов.